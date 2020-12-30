Электропоезда на участке Москва — Крюково задерживаются по техническим причинам

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Электрички на участке Москва — Крюково задерживаются по техническим причинам. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Уточняется, что пассажиры с билетами на обычные электрички могут доехать до станций на скоростных поездах «Ласточка» без дополнительной оплаты, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе призвали пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями на станциях.

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