Москвичей призвали позаботиться о безопасности детей в новогодние праздники
Столичные инспекторы призывают москвичей не пренебрегать безопасностью своих детей на дорогах во время новогодних праздников. Об этом заявила пресс-служба ГИБДД по городу.
Ведомство обратило внимание, что зимой растет риск дорожного травматизма. Это связано со сложными погодными условиями и коротким световым днем, которые побуждают горожан менять привычную и иногда торопливую манеру передвижения.
Вместе с тем в период каникул увеличится перемещение детей в общественном транспорте, ожидают в Госавтоинспекции.
— Столичная ГИБДД обращается к взрослым: будьте предельно бдительны при перевозке маленьких пассажиров. Помните, что вы несете колоссальную ответственность за жизнь ребенка. Пренебрежение детской безопасностью, беспечность в вопросах соблюдения правил перевозки детей могут привести к печальным последствиям, — сказали агентству «Москва» в ведомстве.
Рекомендуется быть бдительными и соблюдать правила безопасности не только в машине, но и при пеших прогулках.
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