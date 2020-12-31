Москвичей призвали позаботиться о безопасности детей в новогодние праздники

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные инспекторы призывают москвичей не пренебрегать безопасностью своих детей на дорогах во время новогодних праздников. Об этом заявила пресс-служба ГИБДД по городу.

Ведомство обратило внимание, что зимой растет риск дорожного травматизма. Это связано со сложными погодными условиями и коротким световым днем, которые побуждают горожан менять привычную и иногда торопливую манеру передвижения.

Вместе с тем в период каникул увеличится перемещение детей в общественном транспорте, ожидают в Госавтоинспекции.

— Столичная ГИБДД обращается к взрослым: будьте предельно бдительны при перевозке маленьких пассажиров. Помните, что вы несете колоссальную ответственность за жизнь ребенка. Пренебрежение детской безопасностью, беспечность в вопросах соблюдения правил перевозки детей могут привести к печальным последствиям, — сказали агентству «Москва» в ведомстве.

Рекомендуется быть бдительными и соблюдать правила безопасности не только в машине, но и при пеших прогулках.

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