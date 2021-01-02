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Столичные парковки сделают бесплатными на 72 дня в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные парковки сделают бесплатными на 72 дня в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

Парковки Москвы в 2021 году сделают бесплатными на 72 дня. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

По сообщению дептранса, припарковать машину бесплатно на столичных улицах можно будет в течение 22 праздничных дней. Платными в эти дни останутся только парковочные места со шлагбаумами.

— По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно, — приводит пресс-служба уточнение заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

Среди праздничных дней для бесплатной парковки были перечислены 1–9 января, 22–23 февраля, 8 марта, 1-е, 3-е, 9-е, 10-е числа мая, 12 и 14 июня, 4–6 ноября и 31 декабря 2021 года.

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