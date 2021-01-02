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Семилетний ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Подмосковье
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Семилетний ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при ДТП в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Вечером в пятницу, 1 января, на автодороге на территории подмосковных Луховиц фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии погибли девочка 2013 года рождения и двое взрослых.

— Накануне в 21:05 на 151-м километре автодороги «Урал» на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств: фуры «Вольво» и легкового автомобиля «Форд», — приводит ТАСС сообщение собеседника агентства.

В пресс-службе добавили, что во время аварии пострадал также четырехлетний ребенок, в настоящее время он доставлен в больницу.

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