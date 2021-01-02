«Комочек счастья»: сын Валерии показал первое фото новорожденной дочери

Певица Валерия с сыном Артемием / Фото: instagram.com/valeriya

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок новорожденной дочери Селин из роддома.

На фотографии Шульгин в медицинском костюме держит на руках новорожденного ребенка. Рядом с ним стоит супруга Лиана, которая нежно смотрит на малыша.

— Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви! Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю. Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год, — написал молодой отец под постом.

Ранее певица Валерия признавалась, что, узнав о рождении внучки, чуть не расплакалась.

Подписчиков умилило первое фото новорожденной Селин. Они поздравили молодого отца и его жену в комментариях под фотографией.

«Поздравляю с рождением ребенка, пусть приносит вам только радость»; «Здоровья вам и малышу»; «Поздравляю! Прекрасные пара и ваш малыш»; «Какой чудесный! Какое новогоднее чудо!» — написали поклонники поздравления.

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