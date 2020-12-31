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Малахов объяснил, почему не показывает трехлетнего сына публике
Фото: youtube.com / Super

Малахов объяснил, почему не показывает трехлетнего сына публике

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущий Андрей Малахов в интервью программе «Алена, блин!» объяснил, почему не показывает трехлетнего сына Александра публике. Ролик опубликован на YouTube.

Малахов считает, что снимки его наследника никому неинтересны.

— А что изменится у людей, что они увидят моего сына? Или ему нужно открыть Instagram, чтобы он зарабатывал? — заявил телеведущий.

Малахов подчеркнул, что его сын сам должен решить, стоит ли ему вести публичную жизнь или нет. Он рассказал, что трехлетний Александр уже обладает неплохим чувством юмора и находчивостью.

Ранее Малахов раскрыл инсайдерскую информацию о «Доме-2».

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