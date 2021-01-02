Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев скончался от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народный артист России и исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его дочь Ирина Коренева в субботу, 2 января.

Перед смертью актер лежал в «красной зоне» с COVID-19, сообщила дочь Владимира Коренева Интерфакс.

Широкую известность артист получил после съемок в культовых советских фильмах, таких как «Человек-амфибия», «Свет далекой звезды», «Дорога в ад», «Дети Дон Кихота», «Сыны Отечества» и других.

Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940 года, в 1957 году поступил в ГИТИС. В театральных постановках и съемках кино Владимир Коренев начал участвовать еще в студенческие годы. А в 1961 году пришел в Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, став ведущим артистом труппы.