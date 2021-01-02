Виртуальную карту «Тройка» начали тестировать в московском метро
В столичном метро начали проводить тестирование виртуальной карты «Тройка». Об этом рассказала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что виртуальная карта сократит очереди за билетами и упростит проезд москвичей в метро.
— В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная «Тройка», — сообщает Дептранс Моквы.
Ранее планировался выпуск единой карты «Тройка» для жителей Москвы и Московской области, а также разрабатывалось мобильное приложение с функционалом карты «Тройка».
Читайте также: Цены на проезд в общественном транспорте изменились в столице