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Виртуальную карту «Тройка» начали тестировать в московском метро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Виртуальную карту «Тройка» начали тестировать в московском метро

Анастасия Волоснова

Город

В столичном метро начали проводить тестирование виртуальной карты «Тройка». Об этом рассказала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что виртуальная карта сократит очереди за билетами и упростит проезд москвичей в метро.

— В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная «Тройка», — сообщает Дептранс Моквы.

Ранее планировался выпуск единой карты «Тройка» для жителей Москвы и Московской области, а также разрабатывалось мобильное приложение с функционалом карты «Тройка».

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

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