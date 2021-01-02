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«Дико расстроены»: Павла Деревянко не выпустили за границу из-за долгов
Фото: Личный сайт актера

«Дико расстроены»: Павла Деревянко не выпустили за границу из-за долгов

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Павел Деревянко рассказал в сторис своего Instagram-аккаунта о сорвавшейся поездке за границу. Перед вылетом оказалось, что у артиста есть долги перед налоговыми органами.

Деревянко рассказал, что из-за штрафа на машину и неуплаченных налогов его вместе с дочерью Варварой не выпустили за границу. Актер не подозревал об этих долгах и был перед вылетом в прекрасном настроении.

— Ну что, ребят, произошел факап. У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные: два штрафа за превышение скорости и налог на машину на 56 тысяч рублей. У меня машины нет уже полтора года, месяц–полтора назад я два раза летал в Турцию. Это так странно все. Самолет через минуту улетает. Мы, конечно, дико расстроены с Варварой, — признался артист.

Старшая дочь Деревянко расстроилась отмене отпуска не меньше отца. На видео в сторис актера она сидит, опустив голову, в кафе аэропорта.

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