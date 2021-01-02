Сотрудники ГИБДД в праздничные дни проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции России проведут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

— Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, действие которого продлится до окончания новогодних и рождественских праздников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году из-за управления транспортным средством в нетрезвом виде по стране каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие произошло с тяжкими последствиями. В ведомстве отметили, что работы по пресечению таких случаев Госавтоинспекцией проводятся регулярно как в рамках повседневного контроля, так и в ходе специальных рейдов, передает ТАСС.

— Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам 11 месяцев прошлого года сотрудники ГИБДД провели более 35 тысяч профилактических мероприятий, в рамках которых выявлено свыше 41 тысячи нетрезвых водителей. Также за этот период пресекли более 315 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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