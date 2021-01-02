Более 16 тысяч жителей Псковской области лишились электричества из-за непогоды
Около 16,2 тысячи жителей Псковской области оказались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.
Ведомство держит ситуацию на особом контроле.
— Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16,2 тысячи человек) — цитирует источник РИА Новости.
В том числе без света остались 13 социально значимых объектов.
Бороться с последствиями непогоды будет 91 бригада, в которую войдет 341 человек и 100 единиц техники. Пока для поддержания жизнеобеспечения жителей используются 36 резервных источников энергоснабжения.
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