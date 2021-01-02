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Экс-начальника ГИБДД Москвы отстранили от должности по собственному желанию
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Экс-начальника ГИБДД Москвы отстранили от должности по собственному желанию

Ксения Монахова

Город

Экс-начальника столичного управления ГИБДД Юрия Дроганова отстранили от должности по выслуге лет по собственному желанию. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в пресс-службе полиции Москвы.

— Главное управление МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной увольнения стал рапорт по выслуге лет, который дает право на получение пенсии. Отмечается, что заявление было написано по собственному желанию, передает Интерфакс.

Временно исполняющим обязанности стал полковник полиции Алексей Диокин. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления ГИБДД по Москве.

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