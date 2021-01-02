Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии
Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2021–2022 году праздничные мероприятия по случаю празднования 100-летия Московской государственной академической филармонии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
— В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием Московской государственной академической филармонии постановляю: провести в 2021–2022 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Московской государственной академической филармонии, — говорится в документе.
Отмечается, что кабмину в течение трех месяцев поручено сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования.
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