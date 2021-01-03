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Теплый и снежный день ожидает москвичей 3 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Теплый и снежный день ожидает москвичей 3 января

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 3 января, столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе характеризуется колебаниями метеопараметров: неустойчивое атмосферное давление, перепады температуры, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха, что формирует погоду гипоксического типа. Такие внешние условия могут стать причиной появления серьезных проблем со здоровьем, особенно у лиц с повышенной метеочувствительностью. Прежде всего это относится к людям более старшего возраста, с осложненным анамнезом и проявлениями кислородной недостаточности при обструктивных заболеваниях органов дыхания, с бронхиальной астмой.

Такие неустойчивые погодные условия становятся также причиной роста респираторных и простудных заболеваний, особенно у ослабленных людей, которые недавно переболели, и у детей. Людям, входящим в группы риска, следует выполнять рекомендации врача, лечить имеющиеся хронические недуги, постараться долгие выходные дни посвятить отдыху, чаще бывать на свежем воздухе и по возможности ограничить психоэмоциональные нагрузки.

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