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«Праздник на льду»: Рудковская показала, как отметила день рождения
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Праздник на льду»: Рудковская показала, как отметила день рождения

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская отпраздновала свое 46-летие ледовым представлением. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На видео супругу Евгения Плющенко поздравляют участники ледового шоу, которое она продюсирует. На арене взрываются хлопушки, а вокруг Рудковской водят хороводы. Также засветились на ролике муж знаменитости и их сын Саша.

— Спасибо за красивый праздник на льду в мой день рождения в такое сложное время! Уже девятый год я на коньках на наших шоу в этот день! И даже сейчас у меня была ледовая сказка от нашей команды! — написала Рудковская.

Ранее звездный продюсер показала кадры со съемок клипа певицы Ольги Бузовой и видеоблогера Давида Манукяна.

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ледовое шоуЯна Рудковскаядень рождения
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