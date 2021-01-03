«Праздник на льду»: Рудковская показала, как отметила день рождения

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская отпраздновала свое 46-летие ледовым представлением. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На видео супругу Евгения Плющенко поздравляют участники ледового шоу, которое она продюсирует. На арене взрываются хлопушки, а вокруг Рудковской водят хороводы. Также засветились на ролике муж знаменитости и их сын Саша.

— Спасибо за красивый праздник на льду в мой день рождения в такое сложное время! Уже девятый год я на коньках на наших шоу в этот день! И даже сейчас у меня была ледовая сказка от нашей команды! — написала Рудковская.

Ранее звездный продюсер показала кадры со съемок клипа певицы Ольги Бузовой и видеоблогера Давида Манукяна.

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