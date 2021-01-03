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Назван топ-5 самых простых способов избавиться от похмелья
Фото: pixabay.com

Назван топ-5 самых простых способов избавиться от похмелья

Юлия Ямпольская

Здоровье

Устранить синдром похмелья можно с помощью продуктов, которые найдутся в холодильнике каждого. Об этом рассказали эксперты портала Times Now.

По словам специалистов, содержащие кофеин напитки способны снимать чувство усталости из-за антиоксидантов. Те в свою очередь обращают вспять реакции, которые были вызваны алкоголем.

Кроме того, рекомендуется выпить теплую воду или чай с добавлением имбиря. Это натуральное средство улучшит работу пищеварения, успокоит желудок и облегчит состояние.

Чтобы быстро восстановиться при похмелье, нужно есть продукты, богатые витамином С: киви, апельсины и ягоды.

Похмелье способно вызывать повышенную тревожность. Избавиться от этого поможет ромашка. Чай с ней поспособствует хорошему сну и даст возможность перезагрузиться после интоксикации.

Специалисты отметили, что творог также способен устранить неприятные симптомы. Он снижает кислотность и успокаивает расстройство желудка, а также содержит много витаминов и минералов, которые были потеряны при обезвоживании.

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