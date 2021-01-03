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Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах

Юлия Ямпольская

Город

Пандемия коронавируса не помешала столице реализовать намеченные планы. Так, за год в Москве открыли семь станций метро, построили и обновили порядка 50 километров железнодорожных линий, а также сформировали планы комплексного развития районов по реновации. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, одним из самых важных проектов является развитие транспортной инфраструктуры. В 2020 году было построено почти 20 километров линий метро.

— Мы уже прошли 92 процента Большой кольцевой линии — самой большой линии в мире, — подчеркнул Сергей Собянин.

Также он отметил, что продолжаются работы по продлению Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена. Кроме того, строится новая ветка, которая пройдет от станции Крымская МЦК до Троицка. В перспективе — создание Рублево-Архангельской линии и линии в Бирюлево и Щербинку.

Глава города рассказал, что в Москве были построены дополнительные магистральные пути на Ярославском направлении, на данный момент идет развитие инфраструктуры будущего МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

— В следующем году сосредоточим свои усилия на строительстве Южной рокады, Юго-Восточной хорды, Северо-Восточной хорды — крупных магистралей, которые нужны для города, — уточнил мэр столицы.

Он добавил, что если говорить о развитии городских районов, то главной программой является программа реновации жилья. В 2020 году было построено 80 домов, еще более 170 находится в стадии строительства.

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