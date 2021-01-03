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Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира
Фото: twitter.com/russiahockey

Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира

Юлия Ямпольская

Спорт

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Канады. Об этом стало известно после игры США со Словакией, которая закончилась со счетом 5:2 в пользу американцев.

Напомним, ранее российская сборная в четвертьфинале победила сборную Германии со счетом 2:1.

Полуфинальные пары образовались согласно рейтингу команд по результатам группового этапа. Сборная России встретится с канадцами, во втором полуфинале сыграют команды США и Финляндии. Оба матча пройдут 4 января.

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