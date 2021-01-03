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Запись на вакцинацию от COVID для новых категорий граждан откроется в Москве 4 января
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Запись на вакцинацию от COVID для новых категорий граждан откроется в Москве 4 января

Юлия Ямпольская

Город

Запись на вакцинацию от коронавируса открывается в столице для новых категорий граждан. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, с понедельника, 4 января, прививку от COVID-19 смогут сделать работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Глава города напомнил о том, что пункты вакцинации работают каждый день без выходных.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России в декабре 2020 года. Сделать прививку можно бесплатно в специальных медицинских отделениях на базах городских поликлиник.

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Услуги» на официальном сайте мэра Москвы. В столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно и будут открыты в новогодние и рождественские праздники. Сделать прививку могут люди старше 18 лет. Также при себе необходимо иметь полис ОМС. Если вы не имеете симптомов простуды на момент вакцинации и не болели в последние две недели до нее, а также не делали других прививок за последние 30 суток, то в этих случаях нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Наличие антител не является противопоказанием для прививки.

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