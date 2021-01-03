«Обязательство на всю жизнь»: Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Фото: instagram.com/mariasharapova

Известная теннисистка Мария Шарапова показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте помолвочное кольцо. Украшение девушке подарил ее бойфренд Александр Гилкс.

Кольцо на безымянном пальце Шараповой дополняет крупный бриллиант.

— Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и «обязательство на всю жизнь» — просыпаться рядом, — написала теннисистка под фотографией.

Подписчиков взволновал пост Шараповой. В комментариях быстро вычислили, что подобное кольцо стоит около 180 тысяч фунтов стерлингов или в пересчете на российскую валюту 18 миллионов рублей.

«Ура! Это именно то, что мы ждали от 2021, счастье!»; «Поздравляю вас, Маша!»; «Вы очень красивая, кольцо вам идет, оно невероятное», — написали в комментариях восхищенные поклонники.

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