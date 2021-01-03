Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Обязательство на всю жизнь»: Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с бриллиантом
Фото: instagram.com/mariasharapova

«Обязательство на всю жизнь»: Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Анастасия Волоснова

Звезды

Известная теннисистка Мария Шарапова показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте помолвочное кольцо. Украшение девушке подарил ее бойфренд Александр Гилкс.

Кольцо на безымянном пальце Шараповой дополняет крупный бриллиант.

— Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и «обязательство на всю жизнь» — просыпаться рядом, — написала теннисистка под фотографией.

Подписчиков взволновал пост Шараповой. В комментариях быстро вычислили, что подобное кольцо стоит около 180 тысяч фунтов стерлингов или в пересчете на российскую валюту 18 миллионов рублей.

«Ура! Это именно то, что мы ждали от 2021, счастье!»; «Поздравляю вас, Маша!»; «Вы очень красивая, кольцо вам идет, оно невероятное», — написали в комментариях восхищенные поклонники.

Читайте также: «Праздник на льду»: Рудковская показала, как отметила день рождения

Мария Шараповазвездные парыпомолвочное кольцо
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Все мнения
О проекте