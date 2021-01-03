Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желаю всем счастья»: Волочкова показала себя в роли Снегурочки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Желаю всем счастья»: Волочкова показала себя в роли Снегурочки

Анастасия Волоснова

Звезды

Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию в новогоднем костюме. Балерина решила примерить на себя роль Снегурочки.

На новой фотографии она сидит возле новогодней елки, аккуратно вытянув длинные ноги в пуантах. Волочкова также держит в руках игрушечный символ 2021 года — Быка.

— Как я в роли Снегурочки? Желаю всем счастья, радости и любви! — поздравила Волочкова своих подписчиков с новогодними праздниками.

Балерина призналась, что любит новогодние праздники, когда можно спокойно отдыхать и не нужно никуда спешить.

Читайте также: «Железная леди»: Навка трогательно поздравила Рудковскую с днем рождения

Анастасия ВолочковаНовый годСнегурочка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте