«Желаю всем счастья»: Волочкова показала себя в роли Снегурочки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию в новогоднем костюме. Балерина решила примерить на себя роль Снегурочки.

На новой фотографии она сидит возле новогодней елки, аккуратно вытянув длинные ноги в пуантах. Волочкова также держит в руках игрушечный символ 2021 года — Быка.

— Как я в роли Снегурочки? Желаю всем счастья, радости и любви! — поздравила Волочкова своих подписчиков с новогодними праздниками.

Балерина призналась, что любит новогодние праздники, когда можно спокойно отдыхать и не нужно никуда спешить.

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