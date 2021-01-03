Глава Ленобласти прокомментировал территориальные претензии Эстонии к РФ

Фото: riigikogu.ee / Представительное собрание народа Эстонии

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который заявил, что граница между РФ и Эстонией определяется Тартуским мирным договором 1920 года. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

Дрозденко предложил эстонским чиновникам не «включать» историческую память избирательно. Кроме того, он напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли» в составе Руси и Российской империи.

— Не надо забывать о том, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев), — уточнил глава региона.

Между Эстонией и РФ нет юридически оформленной границы. Но в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе, а также о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Ранее историк рассказал о незаконности претензий Эстонии к России по территории. Он подчеркнул, что претензия Пыллуааса является незаконной.

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