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США, Британия и Эстония объяснили бойкот встречи в ООН с делегацией Донбасса
/ Фото: russiaun.ru / Сайт постпредства РФ при ООН

США, Британия и Эстония объяснили бойкот встречи в ООН с делегацией Донбасса

Юлия Ямпольская

В мире

США, Великобритания и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), инициированную Россией. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на сайте постоянного представительства США в ООН.

Страны считают, что такое мероприятие кажется попыткой исказить реалии конфликта на юго-востоке Украины.

— Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте, — говорится в сообщении.

США, Великобритания и Эстония отметили, что стороны приветствуют шаги, принятые украинскими властями для достижения прогресса в урегулировании конфликта. Также они призвали РФ действовать аналогичным способом.

Ранее Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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