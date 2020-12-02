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Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН
Фото: YouTube / Alexandr Khakhlin

Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

Виктория Родимкина

В мире

Киев собирается объявить бойкот встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по формуле Арриа, в которой могут поучаствовать представители ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 2 декабря.

Встреча пройдет в формате онлайн в среду по инициативе РФ, ее посвятят исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

— Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совет безопасности, — заявил Кулеба.

По его словам, это является важным сигналом, так как ОБСЕ принимает участие в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Укринформ.

Ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал ликвидацию торговых представительств в России.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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