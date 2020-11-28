ООН призвала к сдержанности после убийства иранского ученого-ядерщика

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Организация Объединенных Наций (ООН) призвала избегать любых действий, которые могут привести к напряженности в регионе на Ближнем Востоке после убийства физика-ядерщика из Ирана. Об этом сообщил заместитель официального представителя международной организации Фархан Хак.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

В ООН отреагировали на произошедшее, заявив, что приняли к сведению сообщение об убийстве Фахризаде.

— Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, — цитирует Хака ТАСС.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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