Восемь человек погибли в результате ДТП в Туве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Восемь человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туве. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Тыва.

Уточняется, что инцидент произошел в 16:02 на 953-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Еще два человека пострадали в результате ДТП. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

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