Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

Фото: YouTube.com / «Матч ТВ»

Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии. Он преодолел 15 километров за 32 минуты 11,1 секунды.

Второе место занял россиянин Артем Мальцев. Француз Морис Манифика замкнул тройку лидеров.

Ранее Большунов занял первое место в масс-старте на 15 километров классическим стилем. Благодаря победе в гонке преследования россиянин укрепил лидерство в общем зачете «Тур де Ски». Его результат составляет один час восемь минут 30 секунд.

Читайте также: Россиянка Ступак заняла второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»