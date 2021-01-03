Гормост отремонтирует 15 столичных пешеходных переходов в 2021 году

Фото: Анна Быкова

В комплекс капитальных работ войдет замена облицовки стен тоннеля, установка новых сходов и пандусов. Рабочие поменяют в переходах освещение, системы видеонаблюдения и пожаротушения.

Перильные ограждения будут полностью заменены и выполнены из нержавеющей стали. На место старых покрытий ступеней и пола будут установлены термообработанные гранитные плиты.

Для повышения безопасности рабочие проведут ремонт бетонных стен и перекрытия тоннеля, усилив элементы несущих конструкций, приводит агентство городских новостей «Москва» информацию пресс-службы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах