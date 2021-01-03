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Госинспекция расширит проект передвижения сотрудников на электросамокатах по Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Госинспекция расширит проект передвижения сотрудников на электросамокатах по Москве

Анастасия Волоснова

Город

Госинспекция будет развивать идею передвижения сотрудников на электросамокатах в 2021 году. Таким способом часть работников передвигалась с весны 2020 года во время инспектирования недвижимости Москвы.

Эксперимент «Мобильный инспектор» был запущен в ЦАО Москвы весной 2020 года. В 2021 году Госинспекция планирует ввести электросамокаты для сотрудников из других регионов, так как проект был признан удачным.

Расширения планируют начать с весны, когда на столичных улицах растает снег.

— В 2021 году планируется расширить данный проект и с началом теплого сезона возобновить возможность использования электросамокатов, в том числе для других административных округов Москвы, — цитирует Интерфакс руководителя Госинспекции Владислава Овчинского.

Итогами проекта за 2020 год стало расширение охвата инспектируемых территорий в 10 раз. Для сотрудников были закуплены 12 самокатов, которые позволили в 30 раз увеличить количество обследованных объектов.

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Госинспекцияэлектросамокатынедвижимость
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