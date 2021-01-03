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Склад на площади 1000 квадратных метров загорелся в Красноярском крае
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Склад на площади 1000 квадратных метров загорелся в Красноярском крае

Кирилл Николаев

Происшествия

Склад загорелся в городе Ачинске Красноярского края. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел по адресу улица Манкевича, 37. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Помещение использовали под стоянку автомобилей.

Информации о пострадавших нет. В тушении задействован 31 человек и девять единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщает ТАСС.

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