«Совсем стыд потеряли»: Бузова показала танец в объятиях Давы на Мальдивах

Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она вместе с возлюбленным Давидом Манукяном, более известным как Дава, танцует во время отдыха на Мальдивах. Подписчикам танец звездной пары показался довольно горячим.

Бузова на новогодние праздники уехала отдыхать на Мальдивы. Она показала поклонникам ролик, где танцует в купальнике на солнечном пляже. Вместе с девушкой под музыку танцует Дава, обнимающий ее весь танец.

Подписчики обратили внимание на довольно откровенное поведение Давида и его бегающие по телу Бузовой руки.

«Прямо зажигалки!»; «Ой-ой! Просто всю ощупал!»; «Совсем стыд потеряли!»; «Клевый танцевальный тандем, очень хорошо двигаются вместе!»; «Классные, влюбленные и счастливые!»; «Оле пора выходить замуж за Даву, смотрите, как в паре танцуют», — написали поклонники в комментариях.

Фанаты заметили, что Дава на отдыхе располнел и давно не стригся, из-за чего его сравнили с героем сериала «Счастливы вместе» Геной Букиным.

Многие подписчики также сочли забавным, что Бузова не знает слов песни и просто открывает рот под музыку.

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