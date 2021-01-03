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СМИ: Восемнадцать человек погибли во время похорон в Индии
Фото: pixabay.com

СМИ: Восемнадцать человек погибли во время похорон в Индии

Кирилл Николаев

Происшествия

Восемнадцать человек, которые пришли на похороны в индийском городе Мураднагар, погибли в результате обрушения крыши крематория. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил телеканал NDTV.

При обрушении крыши крематория под завалами оказались десятки человек. Во время спасательной операции удалось достать 38 человек. Пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Свои соболезнования в связи с происшествием выразили президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр страны Нарендра Моди.

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