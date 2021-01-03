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Спасатели ликвидировали лесной пожар в Сочи
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Сочи

Кирилл Николаев

Происшествия

Спасатели ликвидировали открытое горение лесной подстилки в Сочи. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в администрации города.

Инцидент произошел 1 января. На площади около 500 квадратных метров загорелась сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи. Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован. Тушение проходило при помощи вертолета.

Для контроля за тлеющими очагами на ночь оставлены посты, сообщает РИА Новости.

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