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«Мощно»: дочь Алсу опубликовала фото с вокалистом Rammstein
Фото: instagram.com/mikellaabramova

«Мощно»: дочь Алсу опубликовала фото с вокалистом Rammstein

Кирилл Николаев

Звезды

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На снимке девочка позирует в обнимку с певцом.

— 2021-й начался неплохо, — написала Абрамова в комментарии к посту.

Подписчики девушки немного позавидовали ей. Они признались, что отдали бы все на свете, чтобы хотя бы минуту постоять рядом с Линдеманном.

«Отличное начало!!!! Удачи, дорогая Микелла!»; «Ох, ты ж, ничего себе! Ну все, теперь по-настоящему крута!»; «Мощно», — написали они в комментариях к посту.

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RammsteinдочьАлсу
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