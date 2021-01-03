«Мощно»: дочь Алсу опубликовала фото с вокалистом Rammstein

Фото: instagram.com/mikellaabramova

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На снимке девочка позирует в обнимку с певцом.

— 2021-й начался неплохо, — написала Абрамова в комментарии к посту.

Подписчики девушки немного позавидовали ей. Они признались, что отдали бы все на свете, чтобы хотя бы минуту постоять рядом с Линдеманном.

«Отличное начало!!!! Удачи, дорогая Микелла!»; «Ох, ты ж, ничего себе! Ну все, теперь по-настоящему крута!»; «Мощно», — написали они в комментариях к посту.

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