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Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Фото: YouTube.com / KAMAZ-master

Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Кирилл Николаев

Спорт

Экипаж российского пилота команды «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.

На втором месте оказался Алеш Лопрайс из Чехии. Экипаж россиянина Антона Шибалова из «Камаз-мастер» замкнул призовую тройку. Протяженность первого этапа составила 277 километров.

Сотников возглавил общий зачет грузовиков. Второй этап ралли протяженностью 457 километров состоится в понедельник, 4 января.

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