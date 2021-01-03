Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж российского пилота команды «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.
На втором месте оказался Алеш Лопрайс из Чехии. Экипаж россиянина Антона Шибалова из «Камаз-мастер» замкнул призовую тройку. Протяженность первого этапа составила 277 километров.
Сотников возглавил общий зачет грузовиков. Второй этап ралли протяженностью 457 километров состоится в понедельник, 4 января.
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