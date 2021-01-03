«Простительно»: Леонид Агутин посвятил стихотворение похмелью

Фото: instagram.com/agutinleonid

Певец Леонид Агутин порадовал поклонников новыми стихами. На своей странице в Instagram он опубликовал два четверостишия, которые посвящены похмелью.

Что-то есть в похмельном утре удивительное.

Никому не пожелаю быть таким,

Но простительно, поверье мне, простительно.

Иль не верьте этим опусам хмельным… — написал музыкант.

Стихотворные строки Агутин дополнил своей фотографией, которая объясняет, при каких обстоятельствах родилось это произведение. Поклонники музыканта моментально отреагировали на его стих.

«Леонид Николаевич, это со всеми бывает. Ничего страшного! Текст классный!»; «Вы как огурчик! Все неправда!»; «Похмелье пройдет, а талант останется», — написали подписчики в комментарии к посту.

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