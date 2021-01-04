СМИ: Трамп пригрозил властям Джорджии уголовной ответственностью за «недостающие голоса»

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в котором призвал найти «недостающие голоса» для его победы в президентской кампании, угрожая в противном случае привлечь власти штата к уголовной ответственности. Об этом пишут американские средства массовой информации.

По данным источников The Washington Post со ссылкой на запись разговора, Трамп потребовал «найти 11 779 голосов», утверждая, что он «одержал победу в этом штате».

Трамп, по словам собеседников издания, заявил, что власти штата Джорджия совершили «уголовное преступление», за которое, по словам 45-го президента США, могут быть привлечены к ответственности.

Действующий президент США также, по утверждению СМИ, пригрозил за бездействие угрозой дальнейшей политической карьере сенаторов Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января примут участие во втором туре выборов в сенат США в Джорджии.

В своем официальном Twitter Трамп отметил, что «число голосов в колеблющихся штатах, о которых идет речь, очень велико и абсолютно определяюще». При этом официальных комментариев в данной связи от штаба Трампа не поступало.

Sorry, but the number of votes in the Swing States that we are talking about is VERY LARGE and totally OUTCOME DETERMINATIVE! Only the Democrats and some RINO’S would dare dispute this - even though they know it is true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Ранее сообщалось, что Трамп наложил на принятый бюджет вето. Однако сенат преодолел вето американского президента, документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. По словам американского лидера, принятый сенатом бюджет является «подарком» России и Китаю.

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