Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае
Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Минусинске на юге Красноярского края.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание произошло в ночь на 4 января в одноэтажном одноквартирном жилом доме по адресу улица Ачинская, дом 52. В ходе тушения пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни.
К настоящему времени возгорание ликвидировано, к тушению привлекали 15 человек и пять единиц техники.
По предварительным сведениям, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает ТАСС.
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