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Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае
Фото: twitter.com/emercom_press

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае

Татьяна Плотникова

Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Минусинске на юге Красноярского края.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание произошло в ночь на 4 января в одноэтажном одноквартирном жилом доме по адресу улица Ачинская, дом 52. В ходе тушения пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни.

К настоящему времени возгорание ликвидировано, к тушению привлекали 15 человек и пять единиц техники.

По предварительным сведениям, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает ТАСС.

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