«Путь воды»: комплекс городского хозяйства пригласил горожан на онлайн-экскурсию по Музею воды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Музей воды пригласил москвичей на онлайн-экскурсию об истории водоснабжения столицы. Ролик с онлайн-экскурсией, которую провела заведующая Музея воды АО «Мосводоканал» Оксана Божнева, опубликовали на сайте комплекса столичного городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 4 января.

Божнева рассказала о создании первого водопровода в столице, где и зачем располагались водонапорные башни, как строился канал «Москва — Волга». Заведующая объяснила, каким образом питьевая вода поступает в квартиры горожан в современной Москве.

Зрители смогут увидеть внутреннее строение водопровода в Свибловой башне Московского Кремля. Экскурсовод расскажет, для чего там использовалась конная тяга, располагались первые пожарные колодцы и как сейчас работают станции водоподготовки.

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