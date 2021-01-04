«Путь воды»: комплекс городского хозяйства пригласил горожан на онлайн-экскурсию по Музею воды
Музей воды пригласил москвичей на онлайн-экскурсию об истории водоснабжения столицы. Ролик с онлайн-экскурсией, которую провела заведующая Музея воды АО «Мосводоканал» Оксана Божнева, опубликовали на сайте комплекса столичного городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 4 января.
Божнева рассказала о создании первого водопровода в столице, где и зачем располагались водонапорные башни, как строился канал «Москва — Волга». Заведующая объяснила, каким образом питьевая вода поступает в квартиры горожан в современной Москве.
Зрители смогут увидеть внутреннее строение водопровода в Свибловой башне Московского Кремля. Экскурсовод расскажет, для чего там использовалась конная тяга, располагались первые пожарные колодцы и как сейчас работают станции водоподготовки.
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