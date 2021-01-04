Экстрасенс назвала топ-5 знаков, которые выйдут замуж в 2021 году

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Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, каким знакам зодиака удастся выйти замуж в наступившем году Белого Быка.

По ее словам, у женщин-Тельцов ожидается удачное время. Им будет везти не только в работе, но и в личной жизни. Те, у кого уже есть отношения, вероятнее всего получат предложение руки и сердца до начала осени. Однако одиноким представительницам знака не стоит огорчаться — в апреле, по словам экстрасенса, их ждет романтическая встреча с суженым.

В окружении Близнецов, как и всегда, будет много друзей. Однако 2021 год принесет им страсть и настоящее романтическое чувство. Так как для знака важны семья и дети, относиться к выбору партнера стоит серьезно. Женщинам-Близнецам нужно отсеивать тех, кто настроен несерьезно. По словам экстрасенса, идеальный жених ждет их в году Белого Быка.

Если у Скорпионов уже есть вторая половинка, то свадьбу стоит ожидать летом или осенью. Предложение руки и сердца уже не за горами, отмечает Ахметжанова. Одиноким представительницам знака не стоит расстраиваться. В новом году для них приготовлен любовный сюрприз. По словам шаманки, на пути встретится партнер тогда, когда Скорпионы этого не будут ожидать, сообщает Wday.ru.

Несмотря на то, что Водолеи ценят свободу, в 2021 году их судьба может кардинально измениться. Так, вместо несчетного количества поклонников, представительницам знака захочется построить свою семью. Лучшее время для планирования замужества — лето, говорит экстрасенс.

Рыбам, тщательно выбирающим вторую половинку, новый год принесет крепкие узы. Несмотря на то, что представительницы этого знака долгое время могут быть без партнера, им захочется устроить свадьбу.

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