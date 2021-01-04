Швейцарский журналист перечислил особенности русских дач

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал об особенностях русских дач. Он отметил, что такие места обычно обнесены высокими заборами, за которыми находятся ухоженные сады, цветники и детские бассейны.

Он назвал русские дачи «маленьким миром обычных людей».

Кроме того, после общения с хозяевами подмосковных дачных участков Науэр пришел к выводу, что люди туда ездят для того, чтобы скрыться от тесноты квартир, российской реальности и городского зноя.

Дача навевает жителям РФ сентиментальные мысли, а также является культурным феноменом, заключил журналист.

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