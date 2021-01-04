Швейцарский журналист перечислил особенности русских дач
Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал об особенностях русских дач. Он отметил, что такие места обычно обнесены высокими заборами, за которыми находятся ухоженные сады, цветники и детские бассейны.
Он назвал русские дачи «маленьким миром обычных людей».
Кроме того, после общения с хозяевами подмосковных дачных участков Науэр пришел к выводу, что люди туда ездят для того, чтобы скрыться от тесноты квартир, российской реальности и городского зноя.
Дача навевает жителям РФ сентиментальные мысли, а также является культурным феноменом, заключил журналист.
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