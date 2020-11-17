Дачный караул. Как обезопасить загородный участок от нежеланных гостей

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Дачный сезон закрывается, и многие москвичи возвращаются в город. «Вечерка» выясняла, как в зимний период обезопасить участок и имущество от злоумышленников.

Родные сотки стали для многих единственной возможностью провести время с семьей вне мегаполиса. Однако сейчас люди потихоньку все-таки перебираются в городские квартиры. Так что самое время позаботиться о сохранности своего дачного имущества. Ведь, по результатам исследования одной из крупных компаний, специализирующейся на охране недвижимости, пик правонарушений на загородных объектах приходится на позднюю осень и начало зимы.

Эксперты проанализировали более 95 тысяч тревожных вызовов за 2019 и 2020 годы и выявили, что число вооруженных нападений на объекты загородной недвижимости выросло на 31 процент. Это каждый 62-й вызов. По типу же вооружения лидируют ножи и топоры, далее следует арматура, замыкают тройку лидеров травматическое и огнестрельное оружие. Москва не входит в топ-10 регионов, где нарушители проникают в жилище с оружием в руках. Тем не менее число тревожных звонков растет и в Московском регионе.

— С сентября по октябрь количество тревожных вызовов вырастает более чем на 35 процентов, — говорится в отчете аналитической компании. В этом году дачный сезон затянулся, и пиковое время тоже может сместиться.

Кстати, по словам генерального директора компании Андрея Цыбакова, вопреки расхожему мнению около 70 процентов тревожных вызовов происходит в дневное, а не в ночное время.

Обезопасить дачу от вторжения незваных гостей поможет установка тревожной кнопки и охранной системы. Ну и, конечно, добрые отношения с соседями, которые остаются на даче зимовать. Их можно попросить приглядеть за домом, пока вас не будет.

Эксперты советуют установить охранный комплекс, обязательно включающий датчики безопасности периметра и камеры видеонаблюдения c функцией распознавания движения и оповещения о проникновении. Так собственник недвижимости своевременно узнает об угрозе и сможет оперативно принять соответствующие меры по спасению имущества.

Амнистия продлена

Закон о дачной амнистии был принят в 2006 году. Его неоднократно продлевали — в последний раз до конца 2020 года. За это время граждане в упрощенном порядке оформили права на 14 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и другие постройки. Но воспользовались такой возможностью не все. И у них, судя по всему, еще будет время — закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года уже принят Госдумой. Амнистировать предполагается при наличии права на земельный участок — на основании техплана и декларации, составленной владельцем объекта недвижимости.

Все документы нужно подать в органы регистрации прав самостоятельно. Загородный домик должен быть высотой не более трех надземных этажей, а высота постройки не может превышать 20 метров.

Правила грамотного переезда

Перед тем как покинуть дачу на зиму, нужно подготовить ее к холодам.

Простые правила помогут вам вернуться в будущем сезоне в чистый дом.

1) Тщательно обследуйте кровлю: нет ли дыр, протечек или подгнивающих деревянных элементов. Устраните все неполадки, чтобы крыша не протекла во время оттепелей или по весне.

2) Окна дома лучше закрыть деревянными щитами. Так вы защитите стекла от возможных повреждений при сильных порывах ветра.

3) Сделайте в доме уборку: вымойте тщательно поверхности, пройдитесь под шкафами, проверьте углы.

4) Перед отъездом разложите средства от крыс и мышей. Это могут быть специальные приманки, купленные в магазине, или просто ветки бузины, полыни и других трав, запах которых отпугивает грызунов.

5) Весь имеющийся текстиль (занавески, полотенца, постельное белье) лучше забрать домой. Впрочем, как и продукты, даже если они хранятся долго.

6) Положите в шкафы средство от моли, особенно если в них хранятся свитеры, шерстяные носки, меховые жилеты.

7) Если пользуетесь газовым баллоном для плиты, вентиль нужно перекрыть.

8) Все электроприборы необходимо отключить, протереть сухой тряпкой (лучше со специальным средством), укутать пленкой от влаги и пыли. Но лучше увезти, так как от влаги зимой техника может выйти из строя.

9) Посуду вымыть, накрыть полотенцем или убрать ее в коробки, если есть вероятность проникновения мышей.

10) Если у вас есть система отопления в загородном домике, то необходимо слить воду из всех емкостей и труб, чтобы их не разорвало при перепадах температур.

11) Если на участке есть погреб, его желательно продезинфицировать перед закладкой урожая. Предварительно необходимо убрать оставшийся мусор, смести пыль и паутину со стен, счистить плесень с древесины, а затем проветрить погреб. Только после этого его можно утеплить, обработать дополнительно средствами от грызунов. После всех работ можно хранить в сухой таре овощи и банки.

12) Перед отъездом все навесные замки необходимо смазать маслом и накрыть пластиковой бутылкой. Это позволит защитить запорный механизм от ржавчины.

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