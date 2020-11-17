Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Предложено ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Предложено ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

Юлия Курганова

Общество

В России предложили ввести обязательные плановые проверки состояния проводки в квартирах. Соответствующее инициативу выдвинули Общественная палата и НП «ЖКХ Контроль». Обращение представители данных организаций направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Данное предложение назвали полезным в комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое.

— Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации, — сказал член совета Рифат Гарипов.

В настоящее время в многоквартирных домах два раза в год проводятся осмотры систем электроснабжения в подъездах. Ответственными за состояние сети в самих жилых помещениях выступают собственники. В письме министру предложено ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их проводить, сообщают «Известия».

Однако директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе на электросети и оборудование.

Член профильного думского комитета Илья Осипов подчеркнул, что контроль газового оборудования и электросетей в квартирах является вопросом безопасности людей, поэтому инициативу нужно обсуждать и искать форму, позволяющую не нарушить права собственности людей.

Читайте также: ЖКХ уходит в онлайн. Пять главных плюсов «Электронного дома»

Квартирыпроверкипредложение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте