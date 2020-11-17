Предложено ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России предложили ввести обязательные плановые проверки состояния проводки в квартирах. Соответствующее инициативу выдвинули Общественная палата и НП «ЖКХ Контроль». Обращение представители данных организаций направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Данное предложение назвали полезным в комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое.

— Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации, — сказал член совета Рифат Гарипов.

В настоящее время в многоквартирных домах два раза в год проводятся осмотры систем электроснабжения в подъездах. Ответственными за состояние сети в самих жилых помещениях выступают собственники. В письме министру предложено ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их проводить, сообщают «Известия».

Однако директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе на электросети и оборудование.

Член профильного думского комитета Илья Осипов подчеркнул, что контроль газового оборудования и электросетей в квартирах является вопросом безопасности людей, поэтому инициативу нужно обсуждать и искать форму, позволяющую не нарушить права собственности людей.

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