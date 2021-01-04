Восточный участок Большой кольцевой линии метро сдадут в 2022 году

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 4 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход возведения станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Это одна из станций восточного участка, следующая после «Нагатинского затона».

Строительство станции ведется вдоль Коломенской улицы, у примыкания к ней Кленового бульвара.

— Проходка идет десятиметровыми щитами. Готовимся к отделке, работы идут параллельно, — отметил заммэра.

Авторы архитектурной концепции включили в дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам. Например, необычные источники света разработаны для зоны подуличного перехода и подземного вестибюля. Прообразом для них стали мотивы сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова Городища в Коломенском.

Форма наземных вестибюлей — это авторское прочтение силуэта перекрытий дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Фасады вестибюлей облицуют перфорированными панелями с точечными светильниками. Также светодиоды разместят по периметру кровли. Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть как сверкающие капли дождя.

— Станцию попробуем сдать раньше — по планам была в 2023 году, хотим завершить работы в 2022-м, — отметил Андрей Бочкарев.

Такую же дату определили и для всего восточного участка Большого кольца. В этом году на БКЛ планируется завершить проходку всей тоннелей.

Андрей Бочкарев добавил, что работы ведутся на всех участках Большой кольцевой линии метро. Всего на БКЛ работает 12 тысяч строителей, уточняется, что необходимо увеличить число работников до 30 тысяч человек.

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