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Карты «Тройка» с Barbie появились в метро Москвы в честь первых женщин-машинистов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Карты «Тройка» с Barbie появились в метро Москвы в честь первых женщин-машинистов

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Транспортные карты «Тройка» с куклами Barbie появились в Московском метрополитене в связи с выходом на линию первых женщин-машинистов. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в ближайшее время в метро откроется специальная выставка на станции «Воробьевы горы». Пассажиры смогут увидеть кукол Barbie в образе различных профессий. Карты «Тройка» с Barbie можно приобрести в сувенирных магазинах метро.

Карты «Тройка» с Barbie появились в метро Москвы в честь первых женщин-машинистовФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— А на фотовыставке в переходе между станциями «Чистые пруды» — «Тургеневская» профессии примеряют на себя уже сами девочки, — говорится в сообщении Дептранса.

Кроме того, несколько кукол Barbie в форме машинистов метро будут разыграны среди пассажиров.

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Метрокарта «Тройка»Москва
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