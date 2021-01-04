Опрос показал, сколько россиян боятся сокращения в 2021 году

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Каждый четвертый работник в России (25 процентов) боится сокращений в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter, передает РИА Новости.

Уточняется, что большая часть респондентов (72 процента) уверены, что смогут найти работу в начале года. А 16 процентов опрошенных затруднились оценить свои шансы.

Больше других уверены в возможности трудоустройства сотрудники сферы спорта и салонов красоты (84 процента), консультирования (80 процентов), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78 процентов).

Кроме того, более половины опрошенных (53 процента) считают, что пандемия коронавируса будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети выразили мнение, что такого не будет (37 процентов).

Больше половины респондентов (58 процентов) подчеркнули, что не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников. Так, наиболее высокая доля ждущих сокращений зафиксирована в Белгородской области (42 процента), наименьшая — в Алтайском крае (13 процентов).

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