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Россияне перечислили необычные вопросы рекрутеров на собеседовании
Фото: pixabay.com/ru

Россияне перечислили необычные вопросы рекрутеров на собеседовании

Татьяна Плотникова

Общество

Во время собеседования при поиске работы у соискателя могут поинтересоваться его знаком зодиака и сексуальной ориентацией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного hh.ru.

В ходе опроса 82 процента респондентов подтвердили, что на собеседовании у них интересовались семейным положением. Девяти процентам опрошенных задавали вопрос о знаке зодиака. По семь процентов участников исследования услышали вопросы о внешности и политических взглядах. Три процента утверждают, что рекрутер интересовался сексуальной ориентацией кандидата на замещение вакансии.

По мнению половины респондентов, такие вопросы не оказывают влияния на результат собеседования. 28 процентов придерживаются противоположного мнения, 22 процента затруднились с ответом.

При этом 52 процента опрошенных утверждают, что получили работу после подобных вопросов на собеседовании. 27 процентов услышали отказ. 12 процентов получили предложение занять вакансию, но сами его отклонили. Восемь процентов такого предложения не получали, но в любом случае отказались бы от него.

Подавляющее большинство респондентов, 79 процентов, считают приемлемыми вопросы о семейном положении на собеседовании, 15 процентов выразили противоположное мнение. 35 процентов убеждены, что приемлем вопрос о знаке зодиака, 23 процента готовы отвечать на вопросы о внешности.

Комментируя значимость подобных моментов в отношении своих коллег, 16 процентов считают важной внешность, по 15 процентов — семейное положение и сексуальную ориентацию.

Девять процентов придают значение политическим убеждениям своих коллег, семь процентов — знаку зодиака, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Ранее эксперты рассказали, как успешно пройти собеседование при желании трудоустроиться.

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