Эксперты рассказали, как успешно пройти собеседование

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Собеседование — одна из важных частей поиска работы. Вчера эксперты центра занятости «Моя работа» рассказали, о чем лучше не говорить во время общения с рекрутером.

Одна из наиболее распространенных ошибок — рассказывать про свою жизнь.

— На стандартную просьбу рассказать о себе многие любят начинать издалека — например со школы. Но рекрутеры хотят услышать, чего вы добились за последние двачетыре года, — пояснили в центре занятости.

Эксперты отметили, что рассказ о себе должен занимать не больше двух-трех минут.

— Отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование, — добавили в «Моей работе».

Не стоит упоминать о подработках и ошибках по проектам. По крайней мере инициатива об этом не должна исходить от вас. Расскажите, только если вас спросят.

— Хорошо подумайте, стоит ли посвящать рекрутера в детали неудачного проекта с вашим участием. Все это заставит его задуматься о том, готовы ли вы погружаться в работу целиком, — рассказали в центре занятости.

Оттолкнуть человека на собеседовании может и ваше хобби. Оно может быть безумно интересным, но рассказывать о нем потенциальному работодателю — всегда риск.

— Предугадать мнение невозможно: работодатель — человек со своими стереотипами. Разговаривать о своих интересах стоит, только если вас про них спросили, — уточнили эксперты.

Еще одна из тем, которые находятся под запретом на собеседовании, — личные проблемы. Говоря о них, вы ставите интервьюера в неловкое положение, ведь это деловая встреча.

— Если личные обстоятельства будут влиять на ваш график или потребуют иногда уходить раньше, то вы обязательно должны обсудить с рекрутером это на стадии согласования условий вашей работы, — отметили специалисты «Моей работы».

В центре занятости также подчеркнули, что рассказ о негативных отношениях с начальником и коллегами может стать серьезным минусом вашей кандидатуры.

— Если вы тактично промолчите о несовершенствах прошлого работодателя, то проявите себя человеком, достойным доверия, — пояснили эксперты.

Стоит отметить, что во время поиска работы нужно особенно внимательно отнестись к своим аккаунтам в социальных сетях. В XXI веке стоит очень щепетильно относиться к тому, что вы публикуете и какое информационное наполнение содержит контент.

— Личный профиль — ваша визитная карточка, — напомнили в центре занятости, добавив, что, по статистике одного из сайтов по поиску вакансий, 68 процентов работодателей, если их заинтересовало резюме, ищут информацию о кандидате в социальных сетях.

Поэтому будьте готовы к тому, что рекрутер будет тщательно изучать профиль перед тем, как пригласить на интервью. Предварительно почистите страницу и скройте слишком личную информацию.

КСТАТИ

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера» готовы оказать всестороннюю поддержку в трудоустройстве: начиная от помощи карьерных консультантов и заканчивая обширной базой вакансий. С начала года они помогли трудоустроить около 160 тысяч человек.

В последние месяцы наблюдается рост вакансий в таких сферах, как информационные технологии, транспорт и логистика, строительная индустрия.

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