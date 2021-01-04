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Около 1,4 миллиарда рублей вложил Moscow Seed Fund в столичные технологические компании
Фото: freepik.com

Около 1,4 миллиарда рублей вложил Moscow Seed Fund в столичные технологические компании

Анастасия Волоснова

Город

Около 1,4 миллиарда рублей вложил Moscow Seed Fund в технологические компании Москвы за последние 15 лет. За последний год столичный фонд инвестировал более 80 миллионов рублей в восемь столичных компаний.

Московский Фонд развития венчурного инвестирования учредил Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы в 2005 году с целью создания благоприятных условий для развития венчурного инвестирования. За время работы он финансово поддержал большое количество компаний.

— За время своего существования организация инвестировала в технологические компании города Москвы около 1,4 миллиарда рублей. В этом году Moscow Seed Fund оказал финансовую поддержку девяти высокотехнологическим компаниям, а сумма выданных фондом средств составила более 80 миллионов рублей, — проводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Сейчас Moscow Seed Fund выдает столичным компаниям гранты до одного миллиона рублей. Обычно деньги получают самые перспективные выпускники акселерационных программ.

В 2020 году фонд поддержал проект по развитию навыков ребенка Dragon Family и платформу VR Supersonic, которая предназначена для обучения персонала на базе технологий виртуальной реальности.

Кроме того, фонд выделил деньги на создание навигатора для дальнобойщиков от компании для перевозчиков Fura и на проект по оказанию услуг дизайна интерьера, ремонта сервиса Rerooms.

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