Андрей Бочкарев: За год в Москве построят 72 километра дорог

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В 2021 году в Москве планируется построить свыше 72 километров дорог, 18 искусственных сооружений, 16 пешеходных переходов. Об этом сообщил в понедельник, 4 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ближайшие годы внимание в дорожном строительстве сконцентрировано на завершении строительства хордовой системы. Так, Северо-Восточная хорда готова на 68 процентов, примерно такой же уровень готовности у Южной рокады. В свою очередь Юго-Восточная хорда проектируется и строится.

— На участке Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе выполнен монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады через Проспект Мира, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

Уточняется, что было уложено четыре крупных сборных металлоконструкции. Заммэра отметил, что работы выполнили в ночное время в течение пяти дней. Эстакада протяженностью 387 метров пройдет от Ярославского направления Московской железной дороги до Медведковского шоссе.

Среди других проектов Андрей Бочкарев назвал реконструкцию четырех развязок на Московской кольцевой автодороге. Так, уже идет реконструкция двух развязок МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Проект МКАД — Липецкая улица находится в экспертизе. А проект развязки МКАД — Верхние Поля и Капотня одобрен Москомэкспертизой.

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